Бенчич вышла в финал турнира в Аделаиде

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила американку Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде – 7:6, 6:7, 6:2.



Матч продолжался 2 часа 46 минут. Бенчич, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, выполнила 3 эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Гауфф (52-е место рейтинга WTA) смогла выполнить 7 эйсов и реализовать 3 брейк-пойнта из 8.



В финале Бенчич сыграет с полячкой Игой Свёнтек, которая в полуфинале переиграла её соотечественницу Хиль Белен Тайхман. Ранее Бенчич и Свёнтек не встречались друг с другом на турнирах WTA.

23-летняя Бенчич — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде и двух — в парном. Также она была чемпионкой двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.