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Бенчич вышла в финал турнира в Аделаиде

Бенчич вышла в финал турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила американку Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде – 7:6, 6:7, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Бенчич, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, выполнила 3 эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Гауфф (52-е место рейтинга WTA) смогла выполнить 7 эйсов и реализовать 3 брейк-пойнта из 8.

В финале Бенчич сыграет с полячкой Игой Свёнтек, которая в полуфинале переиграла её соотечественницу Хиль Белен Тайхман. Ранее Бенчич и Свёнтек не встречались друг с другом на турнирах WTA.

23-летняя Бенчич — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде и двух — в парном. Также она была чемпионкой двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Аделаида. 1/2 финала
26 февраля 2021, пятница. 11:10 МСК
Кори Гауфф
52
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 7 2
7 7 		6 4 6
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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