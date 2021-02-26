Штих: хочу, чтобы Федерер выиграл «Уимблдон» и завершил карьеру

Победитель «Уимблдона» 1991 года немец Михаэль Штих отдал должное Роджеру Федереру, сказав, что видит его претендентом на титул «Уимблдона» в этом году. Но также Штих ждёт «передачи эстафеты».



«Ясно, что Роджер в какой-то момент остановится. Многие думали об этом пять лет назад. Мы не имеем на это никакого влияния. Я бы хотел, чтобы он выиграл Уимблдон, и сказал бы после финала: «Знаете, у меня было тяжёлое время, я остановлюсь». Не было бы лучшего завершения, и это много даст спорту. Вы не должны списывать его со счетов, потому что он игрок с одарёнными навыками, которые помогают ему так хорошо играть в его возрасте.



Может быть, молодое поколение больше не так уважает его после года отсутствия. Тем не менее он остаётся претендентом на титул Уимблдона благодаря своей душевной силе и огромному удовольствию от игры там. Приятно то, что все с нетерпением ждут его возвращения и хотят увидеть, что произойдёт.



Ему нечего терять. Ему не нужно ничего доказывать себе или фанатам. Он делает это, потому что верит, что всё ещё может выигрывать титулы. Как зритель и болельщик, я, естественно, желаю, чтобы передача эстафеты произошла, пока «большая тройка» ещё играет. Это цель всех молодых игроков — обыграть Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в финале мэйджора. Это сделали Энди Маррей, Хуан Мартин дель Потро и Стэн Вавринка. Теперь дело за молодым поколением. Доминик Тим добился этого на US Open. Хотелось бы, чтобы они активно формировали этот переход», — цитирует Штиха Тennis World USA.