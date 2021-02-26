Давид Гоффен стал первым полуфиналистом турнира в Монпелье
Бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Италии Лоренцо Сонего (7) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Давид трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 323 970 Гоффен поспорит либо с белорусом Егором Герасимовым, либо с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.
В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.
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