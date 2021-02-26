Белорус Андрей Василевский вышел в финал турнира в Монпелье в парном разряде
Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в финал турнира ATP-250 в Монпелье (Франция) в парном разряде. В полуфинале он в дуэте с представителем Израиля Джонатаном Эрлихом обыграл американцев Натаниэля Ламмонса и Джексона Уитроу со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Андрей и Джонатан 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. На счету их соперников 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
В финале Василевский и Эрлих сыграют с победителями матча Хенти Континен (Финляндия)/Эдуард Роже-Васслен (Франция, 1) — Роман Ебавы (Чехия)/Иржи Веселы (Чехия). Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.
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