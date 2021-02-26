Эксперт: Наоми Осака – непроходимая стена для Серены Уильямс

Спортивный аналитик Стивен Смит считает, что японская теннисистка Наоми Осака может стать основной причиной ухода из тенниса 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.
«Мыслей об уходе у Серены становится всё больше. Но всегда есть та сторона личности спортсмена, которая говорит: нужно попробовать ещё раз. Я надеюсь, эта борьба происходит сейчас с Сереной. Слёзы на пресс-конференции после проигранного полуфинала вызваны непроходимой стеной, которая стоит на её сложном пути. Имя этой стене – Наоми Осака. Когда вы видите перед собой такое огромное препятствие, то можете захотеть сдаться. Я всем сердцем надеюсь, что Серена сделает выбор в пользу борьбы», — цитирует Смита Tennis World USA.
18 февраля Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она проиграла Осаке со счётом 3:6, 4:6.
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