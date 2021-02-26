Автор книги о Федерере: когда Роджер входит в комнату, наступает тишина

Дэйв Семинара, известный писатель и бывший дипломат из Флориды, автор книги «По следам Федерера: паломничество фаната через 7 швейцарских кантонов в 10 актах», которая выйдет в начале марта, рассказал, что восхищает его в личности швейцарца.
«У Роджера какой-то гипнотический эффект присутствия. Когда он входит в комнату, наступает тишина. Все внезапно перестают смотреть в телефоны… даже репортёры, которые освещали теннис в течение 20-30 лет, вместе с Питом Сампрасом и Андре Агасси замолкают», — цитирует Семинару Tennis World USA cо ссылкой на Perfect Tennis.
39-летний Федерер, не игравший год после травмы и восстановления, намерен вернуться на корт на турнире в Дохе, который стартует 8 марта. Последним турниром для теннисиста был Australian Open—2020.
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