Автор книги о Федерере: когда Роджер входит в комнату, наступает тишина

Дэйв Семинара, известный писатель и бывший дипломат из Флориды, автор книги «По следам Федерера: паломничество фаната через 7 швейцарских кантонов в 10 актах», которая выйдет в начале марта, рассказал, что восхищает его в личности швейцарца.



«У Роджера какой-то гипнотический эффект присутствия. Когда он входит в комнату, наступает тишина. Все внезапно перестают смотреть в телефоны… даже репортёры, которые освещали теннис в течение 20-30 лет, вместе с Питом Сампрасом и Андре Агасси замолкают», — цитирует Семинару Tennis World USA cо ссылкой на Perfect Tennis.



39-летний Федерер, не игравший год после травмы и восстановления, намерен вернуться на корт на турнире в Дохе, который стартует 8 марта. Последним турниром для теннисиста был Australian Open—2020.

О’Салливан: нужно ли Федереру продолжать играть? Может, и нет, но ему скучно сидеть дома