Жиль Симон взял паузу в сезоне из-за тяжёлого психологического состояния
Французский теннисист Жиль Симон сообщил, что вынужден взять перерыв в сезоне-2021.
«Моё сердце не на месте, я не могу путешествовать и играть в таких условиях. К сожалению, я вынужден взять паузу, чтобы уберечь себя в психологическом плане. Надеюсь, мой боевой дух вернётся как можно скорее. Спасибо всем, кто верит в меня, за поддержку. Скоро увидимся», — написал Симон на своей странице в «Твиттере».
23 февраля Симон завершил выступление на домашнем турнире в Монпелье (Франция). В матче первого круга он уступил австрийцу Деннису Новаку — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6. Хозяин кортов эмоционально отреагировал на проигрыш первой партии. Он сначала бросил ракетку, затем поднял её и ударил по стойке, на которой крепится сетка.
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