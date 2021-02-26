Физиотерапевт ATP — о Джоковиче: не знаю никого, кто смог бы так играть с надрывом мышцы

Физиотерапевт ATP высказался о травме первой ракетки мира Новака Джоковича, которую он заработал во время Открытого чемпионата Австралии.

«Лично я не знаю никого, кто смог бы так ударять по мячу с надрывом мышцы. Эта штука с Новаком наводит меня на мысль, что либо он сделан из другого теста, либо надрыв поверхностный. Он не должен быть очень глубоким, потому что иначе он бы не смог двигаться, не говоря уже о том, чтобы бить по мячу.



Нужно понимать, что в брюшной мышце есть волокна, которые идут в тысячу направлений. Это не похоже на другие мышцы. Это очень деликатная область, которая трудно поддаётся лечению. Нужно видеть, в каком направлении происходит надрыв. Если он поперечный, играть практически невозможно. Если нет, то играть можно, но с сильной болью.



Вполне вероятно, что врачи ATP предложили ему обезболивающие. Обычно в этих случаях применяется плазменная терапия, но я не думаю, что это было сделано на соревнованиях», — приводит слова специалиста Tennis World USA.

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