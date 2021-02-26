Французские теннисисты поддержали Жиля Симона, который взял перерыв в сезоне

Французские теннисисты Ализе Корне и Эдуард Роже-Васслен поддержали соотечественника Жиля Симона, который взял паузу в сезоне-2021 из-за тяжёлого психологического состояния.
«Моё сердце не на месте, я не могу путешествовать и играть в таких условиях. К сожалению, я вынужден взять паузу, чтобы уберечь себя в психологическом плане», — написал Симон.
«Все мы к этому придём», — ответила на твит Корне.
«Скоро все мы будем там», — добавил Роже-Васслен.
23 февраля Симон завершил выступление на домашнем турнире в Монпелье (Франция). В матче первого круга он уступил австрийцу Деннису Новаку — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6. Хозяин кортов эмоционально отреагировал на проигрыш первой партии. Он сначала бросил ракетку, затем поднял её и ударил по стойке, на которой крепится сетка.
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