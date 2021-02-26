Потапова, Блинкова и Шведова узнали соперниц по квалификации турнира в Дохе

Анастасия Потапова, Анна Блинкова и другие теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Дохе (Катар), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».

Соперницей Потаповой в первом раунде квалификации станет Ен-Шуо Лян (Тайвань), Блинкова сыграет с Лесли Керкхове (Нидерланды). Украинка Леся Цуренко встретится с Габриэлой Се (Бразилия), Ярослава Шведова из Казахстана — с Акгуль Аманмурадовой (Узбекистан). В квалификации примут участие также Джессика Пегула (США), Лаура Зигемунд (Германия) и другие.

Турнир в Дохе пройдёт с 1 по 7 марта. Действующая чемпионка соревнований — белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 6:3 обыграла победительницу 27 турниров WTA в одиночном разряде чешку Петру Квитову.