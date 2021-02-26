Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников по первому кругу турнира в Роттердаме

Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира в Роттердаме (Нидерланды), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем, соперником Андрея Рублёва станет один из «квалифаеров», Карен Хачанов встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Александр Бублик из Казахстана сыграет с немцем Александром Зверевым, белорус Егор Герасимов — с греком Стефаносом Циципасом.

С соревнований снялись испанец Рафаэль Надаль, Милош Раонич (Канада), Гаэль Монфис (Франция), Филип Краинович (Сербия) и ряд других теннисистов. Медведев сможет сместить Надаля в рейтинге ATP и стать второй ракеткой мира, если выйдет в финал турнира.

Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.