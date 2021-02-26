Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Монпелье, обыграв Умбера

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:3 обыграл хозяина соревнований Уго Умбера.
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. На счету Баутисты-Агута 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Его соперник трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк.
В полуфинале соревнований Баутиста-Агут сыграет с Петером Гоёвчиком из Германии, который обыграл австрийца Денниса Новака.
Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.
В прошлом году победителем соревнований стал француз Гаэль Монфис, который отказался от защиты титула в нынешнем сезоне. В прошлогоднем финале он обыграл Вашека Поспишила.
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