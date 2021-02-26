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Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Монпелье, обыграв Умбера

Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Монпелье, обыграв Умбера
Теннис / ATP 0
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:3 обыграл хозяина соревнований Уго Умбера.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. На счету Баутисты-Агута 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Его соперник трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк.

В полуфинале соревнований Баутиста-Агут сыграет с Петером Гоёвчиком из Германии, который обыграл австрийца Денниса Новака.

Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.

В прошлом году победителем соревнований стал француз Гаэль Монфис, который отказался от защиты титула в нынешнем сезоне. В прошлогоднем финале он обыграл Вашека Поспишила.

Монпелье. 1/4 финала
26 февраля 2021, пятница. 21:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
13
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Уго Умбер
32
Франция
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