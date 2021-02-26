«Обратный отсчёт начался». Роджер Федерер показал, как готовится к турниру в Дохе

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки на корте. Он начнёт сезон-2021 с турнира ATP 250 в Дохе (Катар).

«Обратный отсчёт до Дохи начался», — написал Федерер.

Посмотреть фотографию можно на странице Роджера Федерера в «Инстаграме».

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

Турнир в Дохе будет проходить с 8 по 13 марта. После него Федерер планирует сыграть в Дубае (ОАЭ).