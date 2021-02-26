Елена Веснина потренировалась на корте в Дохе перед возращением в теннис. Фото

Российская теннисистка Елена Веснина потренировалась на корте перед возращением в теннис на турнире в Дохе (Катар). Фотографии были опубликованы на странице Jimmie48 Photography в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно на странице Jimmie48 Photography в «Твиттере».

Соревнования в Дохе пройдут с 1 по 7 марта.

На турнире Веснина сыграет в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Зигемунд — действующая чемпионка Открытого чемпионата США. Выиграть US Open ей удалось в паре с ещё одной россиянкой Верой Звонарёвой.

Последний официальный матч 34-летняя Веснина провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.

Напарницей Весниной в Дохе станет Зигемунд, с которой Звонарёва выиграла US Open