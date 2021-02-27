Впервые в истории турнира в Монпелье в финале не будет представителя Франции

Впервые в истории турнира ATP 250 в Монпелье (Франция) в финале не сыграет представитель Франции.

В этом году ни один хозяин соревнований не вышел в стадию полуфинала. За выход в финал соревнований поспорят Давид Гоффен (Бельгия), Егор Герасимов (Беларусь), Роберто Баутиса-Агут (Испания) и Петер Гоёвчик (Германия). Оба полуфинальных матча пройдут сегодня, 27 февраля.

Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970. Перед стартом соревнований теннисисты проходили недельный карантин.

В прошлом году победителем соревнований стал француз Гаэль Монфис, который отказался от защиты титула в нынешнем сезоне. В прошлогоднем финале он со счётом 7:5, 6:3 обыграл Вашека Поспишила из Канады.

Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Монпелье, обыграв Умбера