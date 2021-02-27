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Наоми Осака: была бы удовлетворена, даже если бы не выиграла Australian Open

Наоми Осака: была бы удовлетворена, даже если бы не выиграла Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победителем Australian Open, поделилась воспоминаниями, как складывался турнир. При этом она призналась, что не думала исключительно о победе.

«После успеха в Нью-Йорке хотелось начать хорошо новый год. И, конечно, это лучше всего сделать, выиграв Открытый чемпионат в Австралии. В эти две недели у меня было очень чёткое понимание, чего хочу достичь.

Хотела сохранить позитивный настрой и показать, что буду бороться за каждое очко. Именно это помогло победить. Но, если честно, была бы удовлетворена, даже если бы не выиграла титул», — цитирует Осаку Tennis World USA.

В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2. Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.

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