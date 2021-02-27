Наоми Осака: была бы удовлетворена, даже если бы не выиграла Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победителем Australian Open, поделилась воспоминаниями, как складывался турнир. При этом она призналась, что не думала исключительно о победе.

«После успеха в Нью-Йорке хотелось начать хорошо новый год. И, конечно, это лучше всего сделать, выиграв Открытый чемпионат в Австралии. В эти две недели у меня было очень чёткое понимание, чего хочу достичь.

Хотела сохранить позитивный настрой и показать, что буду бороться за каждое очко. Именно это помогло победить. Но, если честно, была бы удовлетворена, даже если бы не выиграла титул», — цитирует Осаку Tennis World USA.

В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2. Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.