Энди Маррей сыграет за Шотландию в командном матче с Англией

Британский теннисист Энди Маррей примет участие в командном матче с Англией, который состоится в декабре 2021 года. Мини-турнир организовал брат Энди, Джейми Маррей. Соревнования будут называться «Битва британцев», рассказал в своём «твиттере» Джейми.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Джейми Маррея.
Подтверждено участие братье Маррей и британского теннисиста Дэна Эванса. Матч будет состоять из шести поединков: четырёх — в одиночном разряде, двух — в парном.
В июле 2020 года также состоялась «Битва британцев». Тогда она проходила в Национальном теннисном центре Рохэмптона. Предыдущий командный турнир был организован с целью сбора средств для помощи в борьбе с коронавирусом. Организаторы собрали более £ 100 тыс.
Полный список участников второй «Битвы британцев» организаторы планируют объявить в ближайшие недели.
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