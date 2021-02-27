Осака рассказала, как на её психологию повлияла работа с тренером Фисеттом

Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что раньше пыталась решать все вопросы самостоятельно. Спортсменка не говорила другим о своих проблемах и переживаниях. Ситуация изменилась после вмешательства тренера Вима Фисетта.
«Когда была младше, пыталась всё сделать сама. Мне не хотелось никого беспокоить стрессом и проблемами. Но после того, как поговорила с Вимом Фисеттом, изменила мнение. Он сказал мне, что нужно разговаривать о таких вещах.
Он опасался, что уйду в себя и не буду говорить со своей командой. Думаю, мне это помогло. И теперь это стало неотъемлемой частью моей работы. Сначала было непривычно, ведь мне не хотелось беспокоить кого-либо и расстраивать. Я не была готова обсуждать свои проблемы не с членами семьи. Было странно говорить тренерам, что нахожусь в стрессе или расстроена», — цитирует Осаку Tennis World USA.
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