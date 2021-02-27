Юлия Путинцева перенесла операцию, у неё нашли камень в почках

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сообщила, что перенесла операцию. Ранее у неё нашли камень в почках.

Спортсменка в «сториз» в «Инстаграме» опубликовала фото из больничной палаты и поблагодарила всех за поддержку.

Ранее она сообщила, что из-за проблем со здоровьем не примет участия на турнире в Дохе (Катар).

На турнире в Аделаиде 26-летняя Путинцева во втором круге уступила ровеснице, австралийке Сторм Сэндерс, занимающей 292-е место в рейтинге WTA. А на Australian Open она уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге.

Турнир WTA-500 в Дохе пройдёт с 1 по 7 марта. В мужских соревнованиях в Дохе выступит 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Он пропустил больше года из-за проблем со здоровьем. За это время швейцарец перенёс две операции.