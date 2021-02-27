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Попырин обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Сингапуре

Попырин обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Сингапуре
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Алексей Попырин пробился в финал турнира в Сингапуре. В полуфинале в упорной борьбе обыграл хорвата Марина Чилича. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. 44-я ракетка мира Чилич выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. 114-я ракетка мира Попырин 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из семи.

Соперником Попырина по финалу будет победитель матча Раду Албот (Молдавия) — Александр Бублик (Казахстан). Этот матч состоится сегодня, 27 февраля. Призовой фонд соревнований составляет более $ 360 тыс.

Сингапур. 1/2 финала
27 февраля 2021, суббота. 12:25 МСК
Раду Албот
76
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1  
2 		4  
         
Александр Бублик
46
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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