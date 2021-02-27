Бублик стал вторым финалистом турнира в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Албота
Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира в Сингапуре. В полуфинале он обыграл представителя Молдавии Раду Албота. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
46-я ракетка мира Бублик выполнил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из четырёх. 76-я ракетка мира Албот 2 раза подал навылет, ни разу не допускал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти.
Соперником Бублика по финалу станет австралийский теннисист Алексей Попырин, который в полуфинале со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) обыграл хорвата Марина Чилича.
Финал турнира в Сингапуре пройдёт 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет более $ 360 тыс.
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