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Бублик стал вторым финалистом турнира в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Албота

Бублик стал вторым финалистом турнира в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Албота
Теннис / ATP 0

Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира в Сингапуре. В полуфинале он обыграл представителя Молдавии Раду Албота. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

46-я ракетка мира Бублик выполнил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из четырёх. 76-я ракетка мира Албот 2 раза подал навылет, ни разу не допускал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти.

Соперником Бублика по финалу станет австралийский теннисист Алексей Попырин, который в полуфинале со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) обыграл хорвата Марина Чилича.

Финал турнира в Сингапуре пройдёт 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет более $ 360 тыс.

Сингапур. 1/2 финала
27 февраля 2021, суббота. 12:25 МСК
Раду Албот
76
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Александр Бублик
46
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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