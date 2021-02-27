ATP выплатит игрокам коронавирусное пособие

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) подготовила транш финансовой помощи игрокам с низким рейтингом. Об этом рассказала британская теннисистка Тара Мур на своей официальной странице в «Твиттере», разместив соответствующее обращение ATP к теннисистам.

Решение оказать финансовую помощь было принято в связи с трудностями, с которыми столкнулись спортсмены после ограничений, введённых разными государствами с целью сдерживания распространения коронавируса.

Денежные средства в размере $ 5040 будут направлены теннисистам, располагающимся между 31-м и 500-м местами в одиночном рейтинге, а также парникам, которые входят в топ-200.

Исключения будут сделаны для теннисистов, заработавших более $ 150 тыс. в прошлом году. Стоит отметить, что финансовая помощь для нерезидентов США составит $ 4738 из-за удержания налогов.