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Рублёв и Хачанов заявились на парный турнир в Роттердаме

Рублёв и Хачанов заявились на парный турнир в Роттердаме
Теннис / ATP 0
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Стал известен заявочный лист соревнований категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Соревнования пройдут с 1 по 7 марта. Действующими победителями турнира являются французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. Отметим, что братья Петрос и Стефанос Циципас получили уайлд-кард.

Турнир ATP 500 Роттердам, Нидерланды

Андрей Рублёв и Карен Хачанов (оба — Россия)
Хуан-Себастьян и Роберт Фара (оба — Колумбия)
Хенри Континен (Финляндия) и Эдуард Роже-Васслен (Франция)
Сандер Жилле и Йоран Флиген (оба — Бельгия)
Петрос Циципас и Стефанос Циципас (оба — Греция)
Марсело Мело (Бразилия) и Жан-Жюльен Роже (Нидерланды)
Кевин Кравиц (Германия) и Хория Текэу (Румыния)
Душан Лайович (Сербия) и Стэн Вавринка (Швейцария)
Жереми Шарди и Фабрис Мартен (оба — Франция)
Бен Маклахлан и Кей Нисикори (оба — Япония)
Уэсли Колхоф (Нидерланды) и Лукаш Кубот (Польша)
Пьер-Юг Эрбер (Франция) и Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Хуберт Хуркач (Польша)
Робин Хасе и Матве Мидделкоп (оба — Нидерланды)
Никола Мектич и Мате Павич (оба — Хорватия)

В первом круге турнира Рублёв и Хачанов сыграют с Вавринкой и Лайовичем.

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