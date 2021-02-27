Рублёв и Хачанов заявились на парный турнир в Роттердаме

Стал известен заявочный лист соревнований категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Соревнования пройдут с 1 по 7 марта. Действующими победителями турнира являются французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. Отметим, что братья Петрос и Стефанос Циципас получили уайлд-кард.

Турнир ATP 500 Роттердам, Нидерланды

Андрей Рублёв и Карен Хачанов (оба — Россия)

Хуан-Себастьян и Роберт Фара (оба — Колумбия)

Хенри Континен (Финляндия) и Эдуард Роже-Васслен (Франция)

Сандер Жилле и Йоран Флиген (оба — Бельгия)

Петрос Циципас и Стефанос Циципас (оба — Греция)

Марсело Мело (Бразилия) и Жан-Жюльен Роже (Нидерланды)

Кевин Кравиц (Германия) и Хория Текэу (Румыния)

Душан Лайович (Сербия) и Стэн Вавринка (Швейцария)

Жереми Шарди и Фабрис Мартен (оба — Франция)

Бен Маклахлан и Кей Нисикори (оба — Япония)

Уэсли Колхоф (Нидерланды) и Лукаш Кубот (Польша)

Пьер-Юг Эрбер (Франция) и Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Хуберт Хуркач (Польша)

Робин Хасе и Матве Мидделкоп (оба — Нидерланды)

Никола Мектич и Мате Павич (оба — Хорватия)



В первом круге турнира Рублёв и Хачанов сыграют с Вавринкой и Лайовичем.

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