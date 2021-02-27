Три россиянки сыграют в основной сетке турнира в Лионе

Россиянки Екатерина Александрова и Варвара Грачёва в понедельник стартуют в первом раунде турнира в Лионе (Франция).
Грачёва, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, сыграет с венгеркой Тимя Бабош (105-е место рейтинга). Соперник Александровой, ставшей первым номером посева, ещё не известен. Если обе россиянки выиграют свои матчи, во втором раунде они встретятся друг с другом.
Кроме них, в основной сетке окажется ещё одна россиянка. В квалификации в финал вышли 19-летняя Камилла Рахимова (153-е место) и 26-летняя Маргарита Гаспарян (129-е место). В споре за выход в основную сетку они сыграют друг с другом.
Также в Лионе сыграют, в частности, испанка Паула Бадоса, француженка Фиона Ферро, а также получившая вайлд-кард канадка Эжени Бушар.
Общий призовой фонд турнира WTA 250 составляет $ 235 238.
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