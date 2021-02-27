Тренер Мугурусы, которая сыграет с Кудерметовой, заразилась коронавирусом

Кончита Мартинес, тренер испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус по прибытии в Доху.



Там Мугуруса сыграет на турнире Qatar Total Open, который начнётся 1 марта. В первом раунде турнира испанка встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.



Кончита сообщила, что её перевели из отеля в медучреждение, где она будет сидеть на карантине. «Ещё в среду я приехала из Испании с отрицательным результатом, но новый ПЦР-тест, который был сделан в Дохе, дал положительный результат. Чувствую себя нормально, симптомы легкие, через пару дней будет сделан ещё один тест», — приводит слова Мартинес Marca.



Тренер добавила, что надеется на продолжение тура по Ближнему Востоку со своей подопечной. Связь с Мугурусой она будет поддерживать через видеоконференцию.

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