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Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Монпелье, переиграв немца из второй сотни рейтинга

Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Монпелье, переиграв немца из второй сотни рейтинга
Теннис / ATP 0
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Испанец Роберто Баутиста-Агут в полуфинале турнира Open Sud de France в Монпелье победил немца Петера Гоёвчика, занимающего 144-е место рейтинга АТР.

Игра заняла 1 час 15 минут. 13-я ракетка мира Баутиста-Агут выполнил 6 эйсов, реализовал четыре брейк-поинта из 11. На счету Гоёвчика – четыре эйса, а реализовать брейк-поинты ему за три попытки не удалось.

В финале Баутиста-Агут встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, переигравшем в полуфинале белоруса Егора Герасимова. Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец. Испанец одержал последнюю победу ещё в 2015-м году.

Отметим, что с тех пор, как это Open Sud de France проводится в Монпелье (с 2010 года), это будет третий раз, когда его выиграет не француз. За предыдущие 10 лет одолеть хозяев удалось чеху Томашу Бердых в 2012-м году, и немцу Александру Звереву в 2017-м году.

Монпелье. 1/2 финала
27 февраля 2021, суббота. 19:40 МСК
Роберто Баутиста-Агут
13
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Петер Гоёвчик
144
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
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