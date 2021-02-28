Баутиста-Агут – Гоёвчик. Видеообзор полуфинального матча турнира в Монпелье
Испанец Роберто Баутиста-Агут в полуфинале турнира Open Sud de France в Монпелье победил немца Петера Гоёвчика, занимающего 144-е место рейтинга АТР. Игра заняла 1 час 15 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Видеообзор матча Баутиста-Агут – Гоёвчик.
В финале Баутиста-Агут встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, переигравшем в полуфинале белоруса Егора Герасимова. Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец.
Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 323 тыс. В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.
Победа Гоффена над Герасимовым в полуфинале турнира в Монпелье. Видеообзор
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
01:53
-
01:42
-
01:05
-
00:27
-
00:15
- 27 февраля 2021
-
23:28
-
20:56
-
20:27
-
16:37
-
14:45
-
14:02
-
12:49
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:04
-
10:40
-
10:20
-
09:45
-
09:27
-
09:18
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:23
-
22:56
-
22:28
-
22:23
-
21:39
-
20:26
-
19:29
-
18:40
-
18:27
-
17:47
-
17:17
-
17:01
-
16:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам