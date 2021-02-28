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Баутиста-Агут – Гоёвчик. Видеообзор полуфинального матча турнира в Монпелье

Баутиста-Агут – Гоёвчик. Видеообзор полуфинального матча турнира в Монпелье
Теннис / ATP 0

Испанец Роберто Баутиста-Агут в полуфинале турнира Open Sud de France в Монпелье победил немца Петера Гоёвчика, занимающего 144-е место рейтинга АТР. Игра заняла 1 час 15 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Видеообзор матча Баутиста-Агут – Гоёвчик.

В финале Баутиста-Агут встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, переигравшем в полуфинале белоруса Егора Герасимова. Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец.

Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 323 тыс. В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

Победа Гоффена над Герасимовым в полуфинале турнира в Монпелье. Видеообзор
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