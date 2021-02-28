Рамос-Виньолас сыграет с дебютировавшим в ATP-туре Серундоло в финале турнира в Кордове
Сегодня, 28 февраля, определились финалисты турнира ATP-250 в Кордове (Аргентина).
Испанец Альберт Рамос-Виньолас со счётом 7:5, 5:7, 6:3 обыграл хозяина кортов Факундо Багниса. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. На счету Рамос-Виньоласа 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Во втором полуфинальном матче 19-летний аргентинец Хуан Мануэль Серундоло, получивший уайлд-кард на соревнования, со счётом 6:4, 4:6, 6:2 обыграл соотечественника Федерико Корию. На этом турнире 335-я ракетка мира Серундоло дебютировал в ATP-туре.
Финал состоится завтра, 1 марта. Начало встречи — в 1:00 мск. Призовой фонд соревнований составляет $ 393 935. В прошлом году победителем турнира стал чилиец Кристьян Гарин.
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