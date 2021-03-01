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Камбэк Гоффена в видеообзоре финального матча турнира в Монпелье

Камбэк Гоффена в видеообзоре финального матча турнира в Монпелье
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал победителем турнира категории АТР 250, который проходил в Монпелье (Франция). В финале соревнований второй сеяный Гоффен обыграл первую ракетку турнира испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Видеообзор финального матча Гоффен – Баутиста-Агут.

Благодаря этой победе Гоффен получит 250 рейтинговых очков и заработает $ 21,6 тыс. в качестве призовых. Баутиста-Агут в свою очередь получит 150 рейтинговых очков и $ 16 тыс. призовых.

Для 30-летнего Гоффена это пятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он выиграл турниры в Токио и Шэньчжэне. Два первых титула на турнирах АТР он завоевал в 2014 года, первенствовав на турнирах в Метце и Кицбюэле.

Давид Гоффен выиграл первый титул с 2017 года, одержав победу на турнире в Монпелье
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