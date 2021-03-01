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Аслан Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP

Аслан Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP
Теннис / Australian Open 2021 0

В обновлённом рейтинге ATP от 1 марта российский теннисист Аслан Карацев опустился на 44-ю строчку. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии он сенсационно дошёл до полуфинала. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг АТР. 1 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9735.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4609.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480.
...
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2290...
44 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1382.

Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира
Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.
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