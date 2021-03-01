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Светлана Кузнецова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 1 марта российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась на одну строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA. 1 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915.

8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.

…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1900.

34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 1800...

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

41 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…

58 (57). Дарья Касаткина (Россия) — 1295...

69 (69). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

88 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 891...

94 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 858.

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