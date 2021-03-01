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Свёнтек поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Кудерметова покинула топ-10

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 марта польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась на 11-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 1 марта

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.

2 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1486.

3 (3). Серена Уильямс (США) — 965.

4 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910.

5 (5). Эшли Барти (Австралия) — 901.

6 (22). Ига Свёнтек (Польша) — 765.

7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 711.

8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 710.

9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 600.

10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 530.

11 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 491.

...

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 460...

24 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 370...

43 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 162...

48 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 137...

59 (55). Варвара Грачёва (Россия) — 116...

76 (69). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 96...

79 (71). Вера Звонарёва (Россия) — 95...

84 (77). Анастасия Гасанова (Россия) — 80...

86 (78). Светлана Кузнецова (Россия) — 71.

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