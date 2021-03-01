Свёнтек поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Кудерметова покинула топ-10

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 марта польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась на 11-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 1 марта
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1486.
3 (3). Серена Уильямс (США) — 965.
4 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910.
5 (5). Эшли Барти (Австралия) — 901.
6 (22). Ига Свёнтек (Польша) — 765.
7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 711.
8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 710.
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 600.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 530.
11 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 491.
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14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 460...
24 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 370...
43 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 162...
48 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 137...
59 (55). Варвара Грачёва (Россия) — 116...
76 (69). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 96...
79 (71). Вера Звонарёва (Россия) — 95...
84 (77). Анастасия Гасанова (Россия) — 80...
86 (78). Светлана Кузнецова (Россия) — 71.
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