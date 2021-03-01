Роберто Баутиста-Агут назвал главную причину поражения в финале турнира в Монпелье

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут проанализировал ход поединка с бельгийцем Давидом Гоффеном в рамках финала турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). Гоффен одержал победу со счётом 5:7, 6:4, 6:2.



«Первая часть матча была сыграна на более высоком уровне с моей стороны. Я играл лучше и был более агрессивен. Думаю, ключевым моментом была игра Гоффена на приёме. Он оказывал сильное давление на моей подаче», — приводит слова Баутиста-Агута официальный сайт АТР.

32-летний Роберто Баутиста-Агут — победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде. В обновлённом рейтинге тура испанец занимает 13-е место.

Для 30-летнего Гоффена это пятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он выиграл турниры в Токио и Шэньчжэне. Два первых титула на турнирах АТР он завоевал в 2014 года, первенствовав на турнирах в Метце и Кицбюэле.