Карен Хачанов рассказал, как провёл время после Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал первый за несколько недель пост в своём «инстаграме». Спортсмен готовится к старту на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

«Ничего не выставлял последние недели после моего последнего матча на Australian Open. Я был в Дубае последние 10 дней и смог провести время с семьёй и так же усердно тренироваться с командой перед предстоящими турнирами. Сейчас я уже в Роттердаме, готовлюсь к первому матчу против Стэна Вавринки во вторник!» — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

Под первым номером на турнире в Роттердаме посеян россиянин Даниил Медведев. Он стартует матчем с сербом Душаном Лайовичем. Андрей Рублёв (4) встретится с американцем Маркосом Гироном (Q).