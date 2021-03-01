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Карен Хачанов рассказал, как провёл время после Australian Open

Карен Хачанов рассказал, как провёл время после Australian Open
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал первый за несколько недель пост в своём «инстаграме». Спортсмен готовится к старту на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

«Ничего не выставлял последние недели после моего последнего матча на Australian Open. Я был в Дубае последние 10 дней и смог провести время с семьёй и так же усердно тренироваться с командой перед предстоящими турнирами. Сейчас я уже в Роттердаме, готовлюсь к первому матчу против Стэна Вавринки во вторник!» — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

Под первым номером на турнире в Роттердаме посеян россиянин Даниил Медведев. Он стартует матчем с сербом Душаном Лайовичем. Андрей Рублёв (4) встретится с американцем Маркосом Гироном (Q).

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Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.
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