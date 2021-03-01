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Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству недель на вершине рейтинга ATP
Теннис / Australian Open 2021 0

Сербский теннисист Новак Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP, сообщает пресс-служба тура. Уроженец Белграда впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP
1. Новак Джокович и Роджер Федерер — 310.
2. Пит Сампрас — 286.
3. Иван Лендл — 270.
4. Джимми Коннорс — 268.
5. Рафаэль Надаль — 209.

На следующей неделе Новак станет единоличным лидером по этому показателю. В конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В финальном матче Открытого чемпионата Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема».

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