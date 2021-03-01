Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP, сообщает пресс-служба тура. Уроженец Белграда впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP

1. Новак Джокович и Роджер Федерер — 310.

2. Пит Сампрас — 286.

3. Иван Лендл — 270.

4. Джимми Коннорс — 268.

5. Рафаэль Надаль — 209.

На следующей неделе Новак станет единоличным лидером по этому показателю. В конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В финальном матче Открытого чемпионата Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема».