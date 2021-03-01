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Даниил Медведев провёл тренировку в Роттердаме. Видео

Даниил Медведев провёл тренировку в Роттердаме. Видео
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в своём «инстаграме» поделился видео тренировки перед стартом турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Видео доступно на «Чемпионате»

Медведев может стать второй ракеткой мира по итогам этих соревнований. На данный момент у Даниила 9735 очков, у испанца Рафаэля Надаля, занимающего вторую строчку рейтинга ATP, — 9850. Отставание россиянина составляет 115 очков. Медведеву необходимо выходить в финал турнира, что принесёт 210 дополнительных очков и позволит стать второй ракеткой мира.

В стартовом раунде уроженец Москвы, посеянный под первым номером, сыграет с представителем Сербии Душаном Лайовичем. В феврале Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира
Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.
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