Даниил Медведев провёл тренировку в Роттердаме. Видео

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в своём «инстаграме» поделился видео тренировки перед стартом турнира в Роттердаме (Нидерланды).
Видео доступно на «Чемпионате»
Медведев может стать второй ракеткой мира по итогам этих соревнований. На данный момент у Даниила 9735 очков, у испанца Рафаэля Надаля, занимающего вторую строчку рейтинга ATP, — 9850. Отставание россиянина составляет 115 очков. Медведеву необходимо выходить в финал турнира, что принесёт 210 дополнительных очков и позволит стать второй ракеткой мира.
В стартовом раунде уроженец Москвы, посеянный под первым номером, сыграет с представителем Сербии Душаном Лайовичем. В феврале Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.
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