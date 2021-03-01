Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграли в теннисбол с тренерами. Видео
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов перед стартом на турнире в Роттердаме (Нидерланды) сыграли в теннисбол с тренерами.
Видео доступно на «Чемпионате»
В первом круге Рублёв, посеянный под четвёртым номером, сыграет с представителем США Маркосом Гироном, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Хачанов стартует встречей с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой, получившим восьмой номер номер посева.
Россиянин Даниил Медведев (1) в первом круге сразится с сербом Душаном Лайовичем. В случае выхода в финал этих соревнований Медведев впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Турнир категории ATP-500 с призовым фондом € 1 117 900 завершится 7 марта.
Даниил Медведев провёл тренировку в Роттердаме. Видео
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