Блинкова вышла в основную сетку турнира в Дохе и встретится с Жабер

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в основную сетку турнира категории WTA 500 в Дохе. В финальном матче квалификации шестая сеяная Блинкова одолела американку Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Блинкова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Маттек-Сэндс не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

В первом круге основной сетки Блинкова сыграет с Онс Жабер из Туниса. Победительница этого матча за выход в четвертьфинал сразится со второй сеяной Каролиной Плишковой из Чехии. Её сестра Кристина Плишкова стала ещё одной победительницей квалификации и в первом круге встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

На турнире с призовым фондом $ 565 530 также выступают россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Кузнецова свой матч первого круга проведёт сегодня, 1 марта, позднее, а Кудерметова уже завершила соревнования в одиночном разряде, уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (4:7).