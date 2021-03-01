Александрова уступила 139-й ракетке мира на старте турнира в Лионе

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Лионе (Франция). В стартовом матче первая ракетка России Александрова уступила датчанке Кларе Таусон, занимающей 139-е место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Александрова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Таусон подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и взяла пять подач соперницы.

Также в первом круге завершила борьбу россиянка Варвара Грачёва, которая уступила венгерке Тиме Бабош со счётом 4:6, 7:5, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

За выход в четвертьфинал Бабош и Таусон сыграют друг с другом.