Александрова уступила 139-й ракетке мира на старте турнира в Лионе
Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Лионе (Франция). В стартовом матче первая ракетка России Александрова уступила датчанке Кларе Таусон, занимающей 139-е место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Александрова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Таусон подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и взяла пять подач соперницы.
Также в первом круге завершила борьбу россиянка Варвара Грачёва, которая уступила венгерке Тиме Бабош со счётом 4:6, 7:5, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
За выход в четвертьфинал Бабош и Таусон сыграют друг с другом.
Лион. 1-й круг
01 марта 2021, понедельник. 17:15 МСК
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
139
Клара Таусон
К. Таусон
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