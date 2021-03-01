Кузнецова проиграла Азаренко на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Дохе. В стартовом матче Кузнецова потерпела поражение от восьмой сеяной белоруски Виктории Азаренко со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Кузнецова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Азаренко один раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и шесть раз взяла подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал Азаренко сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и немкой Лаурой Зигемунд (Q).
Напомним, ранее во второй круг турнира в Дохе не сумела выйти Вероника Кудерметова, уступившая испанке Гарбинье Мугурусе – 2:6, 6:7.
Доха (ж). 1-й круг
01 марта 2021, понедельник. 19:25 МСК
39
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
14
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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