Кузнецова проиграла Азаренко на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Дохе. В стартовом матче Кузнецова потерпела поражение от восьмой сеяной белоруски Виктории Азаренко со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Кузнецова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Азаренко один раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и шесть раз взяла подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал Азаренко сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и немкой Лаурой Зигемунд (Q).

Напомним, ранее во второй круг турнира в Дохе не сумела выйти Вероника Кудерметова, уступившая испанке Гарбинье Мугурусе – 2:6, 6:7.