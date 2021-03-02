Первая ракетка мира Эшли Барти пропустит турнир WTA 1000 в Дубае из-за травмы ноги

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти пропустит турнир категории WTA 1000 в Дубае из-за травмы ноги. Соревнования состоятся на следующей неделе, с 8 по 14 марта.

«К сожалению, я снялась с турнира в Дубае из-за травмы левой ноги. Желаю турниру безопасного и успешного проведения и надеюсь сыграть там в следующем году. Спасибо организаторам мероприятия и WTA за всю ту работу, которую вы делаете. Я с нетерпением жду новых соревнований в Майами через несколько недель», — приводит слова Барти пресс-служба WTA на своей странице в «Твиттере».

Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн.

Ранее Барти снялась с проходящего на этой неделе турнира WTA 500 в Дохе. Ранее в матче второго груга турнира в Аделаиде Барти уступила американке Даниэль Коллинз (3:6, 4:6).