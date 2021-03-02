Первая ракетка мира Эшли Барти пропустит турнир WTA 1000 в Дубае из-за травмы ноги

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти пропустит турнир категории WTA 1000 в Дубае из-за травмы ноги. Соревнования состоятся на следующей неделе, с 8 по 14 марта.
«К сожалению, я снялась с турнира в Дубае из-за травмы левой ноги. Желаю турниру безопасного и успешного проведения и надеюсь сыграть там в следующем году. Спасибо организаторам мероприятия и WTA за всю ту работу, которую вы делаете. Я с нетерпением жду новых соревнований в Майами через несколько недель», — приводит слова Барти пресс-служба WTA на своей странице в «Твиттере».
Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн.
Ранее Барти снялась с проходящего на этой неделе турнира WTA 500 в Дохе. Ранее в матче второго груга турнира в Аделаиде Барти уступила американке Даниэль Коллинз (3:6, 4:6).
- 2 марта 2021
-
00:16
- 1 марта 2021
-
21:53
-
21:08
-
19:11
-
18:54
-
18:19
-
15:44
-
14:54
-
13:56
-
13:35
-
13:14
-
12:42
-
12:11
-
11:16
-
10:22
-
09:30
-
09:17
-
09:06
-
09:01
-
08:26
-
03:01
- 28 февраля 2021
-
22:29
-
13:19
-
12:39
-
11:01
-
10:42
-
09:49
-
09:35
-
01:53
-
01:42
-
01:05
-
00:27
-
00:15
- 27 февраля 2021
-
23:28
-
20:56