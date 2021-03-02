Энди Маррей выиграл первый за полгода матч турнира АТР

Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). В стартовом матче Маррей одолел голландца Робина Хасе со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Маррей 6 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Хасе подал девять эйсов, трижды ошибся на подаче и взял три подачи соперника.

Для Маррея это первая победа в матче уровня АТР за полгода. В решающем сете британец сумел уйти со счёта 0:3.

За выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, может сразиться с четвёртым сеяным Андреем Рублёвым, если в матче первого круга россиянин обыграет вышедшего из квалификации американца Маркоса Гирона.