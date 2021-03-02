Ласло Джере и Пабло Андухар победили на старте турнира в Буэнос-Айресе

Сербский теннисист Ласло Джере, посеянный на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе под седьмым номером, вышел во второй круг, обыграв итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.
Ласло 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Джере поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).
Буэнос-Айрес. Мужчины. Первый круг
Доминик Кёпфер (Германия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, WC) — 2:6, 6:3, 6:4.
Пабло Андухар (Испания, 6) — Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:3, 6:0.
Тьяго Монтейро (Бразилия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:2, 6:3.
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