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Ласло Джере и Пабло Андухар победили на старте турнира в Буэнос-Айресе

Ласло Джере и Пабло Андухар победили на старте турнира в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP 0
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Сербский теннисист Ласло Джере, посеянный на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе под седьмым номером, вышел во второй круг, обыграв итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Ласло 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Джере поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).

Буэнос-Айрес. Мужчины. Первый круг
Доминик Кёпфер (Германия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, WC) — 2:6, 6:3, 6:4.
Пабло Андухар (Испания, 6) — Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:3, 6:0.
Тьяго Монтейро (Бразилия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:2, 6:3.

Буэнос-Айрес. 1-й круг
01 марта 2021, понедельник. 19:10 МСК
Марко Чеккинато
89
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 3
6 4 		6 6
         
Ласло Джере
60
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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