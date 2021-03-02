Джокович может не сыграть до начала сезона на грунте за одним исключением

Горан Иванишевич, тренер теннисиста Новака Джоковича, сообщил, что серб вряд ли сыграет до начала грунтового сезона, кроме турнира в Майами.



«Это вполне реально, что он не сыграет. Это зависит ещё и от травмы, но не нужно торопиться. Единственный турнир, где будет играть, это, возможно, Майами. Думаю, его обследование МРТ случится через две недели, так что посмотрим. Нет необходимости рисковать, я бы предпочел увидеть его на все 100 процентов готовым к грунтовому сезону, чтобы попытаться снова побороться за титул «Ролан Гаррос», — рассказал Иванишевич в интервью Tennis Majors.



Он добавил, что сокращение количества турниров не внесло изменений в подготовку Джоковича: «Если вы посмотрите на его расписание за последние пять или шесть лет, вы не увидите там кучи турниров, на которых он играл. Не думаю, что можно сосредоточиться только на турнире «Большого шлеме», потому что нужно иметь хорошую подготовку и эмоции перед его началом. Например, Новак прекрасно себя чувствовал перед Australian Open, потому что провёл два тяжелых матча на ATP Cup. Я уверен, что он проведёт пару турниров на грунте перед «Ролан Гаррос», один турнир на траве перед Уимблдоном, а затем ещё и Олимпиаду перед US Open. Посмотрим, что будет на закрытых хардах, но ежегодно он может играть на два-три турнира меньше, что не будет значительным изменением».



Первая ракетка мира после победы на Australian Open-2021 заявил, что возьмёт паузу, чтобы восстановиться после травмы. Тунир Miami Open пройдёт с 24 марта по 4 апреля.