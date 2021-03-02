Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Агент Федерера объяснил причины отказа швейцарца от «Мастерса» в Майами

Агент Федерера объяснил причины отказа швейцарца от «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP 0

Тони Годсик, агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, пояснил причины снятия швейцарца с турнира серии «Мастерс» в Майами.

По словам Годсика, Федерер намерен таким образом облегчить своё возвращение в тур после длительного перерыва из-за травмы. «После Дохи и, возможно, Дубая, он вернётся и проведет блок тренировок, чтобы продолжить медленно возвращаться к соревнованиям», — передаёт слова агента Tennis 365 со ссылкой на Associated Press.

Ранее Роджер Федерер заявил, что первым турниром после перерыва станет Qatar Open, который пройдёт с 8 по 13 марта. На турнире Miami Open Федерер является действующим чемпионом (в 2020 году турнир был отменен). Последним турниром для 39-летнего теннисиста был Australian Open-2020.

Мы ждали его больше года! Федерер решил попробовать свои силы пока только в Дохе и Дубае
Роджер Федерер возвращается на корт после двух операций и длительного восстановления. Где сыграет Легенда?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021