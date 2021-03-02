Агент Федерера объяснил причины отказа швейцарца от «Мастерса» в Майами

Тони Годсик, агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, пояснил причины снятия швейцарца с турнира серии «Мастерс» в Майами.
По словам Годсика, Федерер намерен таким образом облегчить своё возвращение в тур после длительного перерыва из-за травмы. «После Дохи и, возможно, Дубая, он вернётся и проведет блок тренировок, чтобы продолжить медленно возвращаться к соревнованиям», — передаёт слова агента Tennis 365 со ссылкой на Associated Press.
Ранее Роджер Федерер заявил, что первым турниром после перерыва станет Qatar Open, который пройдёт с 8 по 13 марта. На турнире Miami Open Федерер является действующим чемпионом (в 2020 году турнир был отменен). Последним турниром для 39-летнего теннисиста был Australian Open-2020.
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