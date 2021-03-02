Маррей: сейчас я играю ради своей карьеры

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей после победы над Робином Хасе в Роттердаме прокомментировал своё нынешнее состояние.



«Каждый раз, когда я проигрываю, мне говорят, что я должен закончить карьеру, что ничего не осталось или что-то еще, и это грустно. Я чувствую, что играю сейчас ради своей карьеры, чувствую это каждый раз, когда выхожу на корт, что в некотором роде является мотивацией. Но это также добавляет немного стресса. Есть лишние сомнения, вдобавок ко всему я играю с металлом в бедре. Поверьте, это непросто. Это большой вызов для меня, и я встречусь с ним лицом к лицу, но последние несколько месяцев были непростыми», — цитирует Маррея Тennis Нead.



33-летний британец добавил, что чувствует себя лучше, чем полтора года назад: «Физически я чувствую себя лучше, чем в конце 2019 года за счёт результатов работы в спортзале и прочего. Когда я завершил турнир в Антверпене в 2019 году, я чувствовал себя хорошо физически, а затем, когда в следующий раз вышел на корт, у меня была проблема с пахом, и потребовалось время, чтобы это исправить. Физически я в порядке, но ты не знаешь, что ждёт за углом, и это то, о чем я беспокоился больше, чем о своём теннисе».

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