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Россиянка Гаспарян обыграла украинку Завацкую в первом круге турнира в Лионе

Россиянка Гаспарян обыграла украинку Завацкую в первом круге турнира в Лионе
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче первого круга турнира WTA 250 в Лионе переиграла Катарину Завацкую из Украины – 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 25 минут. 26-летняя Гаспарян, занимающая 131-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. Завацкая (124-е место мирового рейтинга) реализовала один брейк-поинт из четырех, эйсы ей не удались. Соперницы совершили по четыре двойных ошибки.

Во втором круге Гаспарян сыграет с победителем пары Кристина Младенович (Франция) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния). Гаспарян осталась единственной россиянкой на турнире – ранее в первом круге вылетели Екатерина Александрова и Варвара Грачёва. Отметим, что Маргарита пробилась в основную сетку через квалификацию, попутно победив ещё одну россиянку –19-летнюю Камиллу Рахимову.

Гаспарян — победительница шести турниров WTA (из них два в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации. На Australian Open-2021 она в первом круге уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

Лион. 1-й круг
02 марта 2021, вторник. 13:10 МСК
Катарина Завацкая
124
Украина
Катарина Завацкая
К. Завацкая
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Маргарита Гаспарян
131
Россия
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