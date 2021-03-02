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Рублёв встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме

Рублёв встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв переиграл американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Роттердаме – 7:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Восьмая ракетка мира Рублёв выполнил два эйса и реализовал два брейк-поинта из четырёх. Гирон, находящийся на 80-м месте рейтинга АТР, смог девять раз подать навылет и реализовать один брейк-поинт из пяти. Соперники совершили по три двойные ошибки.

Во втором круге Рублёв встретится с британцем Энди Марреем, который переиграл Робина Хасе. Ранее Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open-2017, и уступил бывшей первой ракетке мира в трёх сетах.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд — €1 117 900. Маррей выигрывал его в 2009-м году.

Роттердам. 1-й круг
02 марта 2021, вторник. 14:50 МСК
Маркос Гирон
80
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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