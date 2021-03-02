Российский теннисист Андрей Рублёв одержал 16 побед подряд на турнирах ATP-500. Сегодня, 2 марта, на турнире в Роттердаме (Нидерланды) в матче первого круга Рублёв переиграл американца Маркоса Гирона – 7:6, 6:3.

В сентябре 2020 года Рублёв выиграл турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия), в октябре — в Санкт-Петербурге и в Вене (Австрия).

Во втором круге соревнований в Роттердаме Рублёв встретится с британцем Энди Марреем, который переиграл Робина Хасе. Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open-2017, и уступил бывшей первой ракетке мира в трёх сетах.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет €1 117 900. Маррей выигрывал его в 2009 году.

Рублёв встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме