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Андрей Рублёв одержал 16 побед подряд на турнирах ATP-500

Андрей Рублёв одержал 16 побед подряд на турнирах ATP-500
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал 16 побед подряд на турнирах ATP-500. Сегодня, 2 марта, на турнире в Роттердаме (Нидерланды) в матче первого круга Рублёв переиграл американца Маркоса Гирона – 7:6, 6:3.

В сентябре 2020 года Рублёв выиграл турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия), в октябре — в Санкт-Петербурге и в Вене (Австрия).

Во втором круге соревнований в Роттердаме Рублёв встретится с британцем Энди Марреем, который переиграл Робина Хасе. Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open-2017, и уступил бывшей первой ракетке мира в трёх сетах.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет €1 117 900. Маррей выигрывал его в 2009 году.

Рублёв встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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