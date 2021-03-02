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Видеообзор победы Рублёва над Гироном в первом круге турнира в Роттердаме

Видеообзор победы Рублёва над Гироном в первом круге турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Сегодня, 2 марта, на турнире в Роттердаме (Нидерланды) в матче первого круга россиянин Андрей Рублёв переиграл американца Маркоса Гирона – 7:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Восьмая ракетка мира Рублёв исполнил 2 эйса и реализовал 2 брейк-поинта из 4. На счету Гирона 9 эйсов и 1 реализованный брейк-поинт из 5. Игроки допустили по три двойные ошибки.

Это 16-я подряд победа Рублёва на турнире ATP-500. В сентябре 2020 года Рублёв выиграл турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия), в октябре — в Санкт-Петербурге и в Вене (Австрия).

Во втором круге соревнований в Роттердаме Рублёв встретится с британцем Энди Марреем, который переиграл Робина Хасе. Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open-2017, и уступил бывшей первой ракетке мира в трёх сетах.

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